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Дмитрий Булыкин: "Ювентус" - хорошая проверка для "Монако"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил жеребьевку полуфинала Лиги чемпионов и поделился своими ожиданиями от предстоящих матчей.

"Обеспечить интригу и высокий уровень сопротивления "Атлетико" точно сможет. Но думаю "Реал" вновь пройдет и будет в финале. Перевес в счете и в игре наверняка будет минимальным, но Королевский клуб находится в очень хорошей форме и имеет все шансы выиграть Лигу чемпионов. Лидеры "Реала" сильнее лидеров "Атлетико", они и сделают результат в свою пользу. Вторая пара? Это будет хорошая проверка для "Монако". Мне кажется, команда Леонарду Жардима уже наделала достаточно шума, а дальше пройдет опыт и класс. Уровень "Ювентуса" все понимают, поэтому они смотрятся предпочтительнее в этой паре", - цитирует Булыкина "Спорт день за днем".
Теги: Булыкин Ювентус Монако Реал Атлетико
Сегодня, 18:38
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