Войти Зарегистрироваться

Опрос:

"Спартак" чемпион?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эмилио Бутрагеньо: мы счастливы, что до финала остался лишь один шаг

Бывший нападающий "Реала" Эмилио Бутрагеньо заявил, что в полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Атлетико" "сливочным" нельзя будет допускать ошибки.

"Мы счастливы, что до финала остался лишь один шаг. Но нам попался самый сложный соперник из всех возможных. "Атлетико" - команда, которая умеет пользоваться вашими ошибками. У них очень сильная атака, но при этом они мало пропускают. Если будем допускать ошибки, придется за них расплачиваться", - цитирует Бутрагеньо официальный сайт УЕФА.
Теги: Реал Атлетико
Сегодня, 20:09
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.