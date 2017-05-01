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Диего Симеоне: "Реал" играет дома и с самого начала пойдет в атаку

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги чемпионов с "Реалом".

"До матчей я всегда испытываю небольшой страх. Отключаюсь от всего, но это нормально, ведь все мы находимся под давлением. Я чувствую ответственность, и она становится все больше и больше. Этот страх у меня есть перед каждой игрой — вне зависимости от соперника и турнира.

"Реал" играет дома и, конечно, с самого начала пойдет в атаку. Играть они могут по разным схемам — с Иско, Хамесом или Асенсио. "Реал" точно будет стараться забить быстрый гол. Нам же нужно сохранять хладнокровие и оставаться верными себе. Борьба предстоит упорная. Я надеюсь, что мы сможем воспользоваться тем свободным пространством, которое создадим", — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
Теги: Симеоне Зидан Реал Атлетико
Вчера, 23:12
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