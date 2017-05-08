Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Роман Зобнин: идеальная группа для "Спартака" в ЛЧ? "Челси", "Барселона" и "Реал"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, с кем бы хотел встретиться в Лиге чемпионов.

"Идеальная группа для "Спартака" в ЛЧ? "Челси", "Барселона" и "Реал". А что, это опыт! Что касается ЛЧ, то лично для меня это будет первым серьёзным опытом. Интересно будет сыграть с сильными командами, посмотреть на свой уровень. Когда играли с Бельгией, понял, что мне ещё много чего не хватает. Быстрее всё в несколько раз", – цитирует Зобнина "Спорт FM".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 21:51
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: скальп (Сегодня, 22:05) #
  • +2
  •  (6)
online

бомжеконские диванные спецы рассуждают о Спартаке,который обеспечил себе место под солнцем,это при том что их говноклубы борятся лишь за квалификацию,в которой условный Мольде или Обсер может вышвырнуть оба клуба и бомжекони могут пролететь мимо кассы чего я им и желаю sweat_smile
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: grisha (Сегодня, 22:03) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: Sokrates
желать группу : Челси, Барселона, Реал, даже в шутку -мазохизм

Нет !
Обосраться с Нарвой или Нистрой советскому говну не достойно, а отсосать восемь матчей у фирмы - одно удовольствие
Потому свиньи и отличаются от всех , кроме терека
Регистрация: 19.04.2017
№4 Написал: Fen (Сегодня, 22:03) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
При таких раскладах любой из наших клубов обязан брать Сашу Грей в качестве талисмана)
Регистрация: 14.08.2015
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:01) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Роман троллит тупых журналюг. Молодец, куле задают глупые вопросы.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Г.С. Орлов: Спартак Чемпион!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 21:57) #
  • -1
  •  (3)
online

И кого он из этих клубов видит в 3-й и 4-й корзинах, учитывая, что Спартак в 1-й будет?


--------------------
Купите Мирчи негров
Регистрация: 10.10.2013
№1 Написал: Sokrates С-Петербург (Сегодня, 21:57) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Понятно, что в ЛЧ ничего не светит, но желать группу : Челси, Барселона, Реал, даже в шутку -мазохизм. blush
Регистрация: 8.09.2012
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.