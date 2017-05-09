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Борис Игнатьев: думаю, что у "Монако" и "Атлетико" особых шансов на финал ЛЧ нет

"Атлетико" и "Монако" не имеют шансов на выход в финал Лиги чемпионов перед ответными полуфинальными матчами, заявил агентству "Р-Спорт" бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев.

"Я для себя уже прогнозирую, что в финале Лиги чемпионов мы увидим "Реал" и "Ювентус". По многим компонентами эти команды имеют преимущества перед своими оппонентами, что наглядно подтвердили первые матчи. В общем, я думаю, что у "Монако" и "Атлетико" особых шансов нет", - сказал Игнатьев.
Теги: Игнатьев
Сегодня, 20:30
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