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Джанлуиджи Буффон: бесспорно, хочу отыграться за поражение в берлинском финале
Голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон заявил, что хотел бы отыграться в Лиге чемпионов за прежние неудачи.
"Бесспорно, хочу отыграться за поражение в берлинском финале [от "Барселоны" в 2015 году]. Еще я должен поквитаться за финал в Манчестере в 2003-м [тогда "Ювентус" проиграл "Милану" по пенальти]. С годами моя мотивация только повысилась. В 2015-м мы проиграли финал, когда "Барселона" была прижата к канатам. Мы пропустили практически на контратаке: Месси пробил по воротам, я отбил мяч, Суарес добил. Поражение по пенальти в 2003 году было очень болезненным, но тогда мне было всего 25, и я оставался спокоен, потому как был убежден, что впереди еще много побед. Это юношеский энтузиазм. Я был так близок к победе в том матче: миланцы не забили три пенальти. Два из них я отбил. Но странные вещи случаются. Значит, не было суждено. Значит, мы были недостаточно хороши. В конечном счете награду получает тот, кто больше ее заслуживает", - цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.
"Бесспорно, хочу отыграться за поражение в берлинском финале [от "Барселоны" в 2015 году]. Еще я должен поквитаться за финал в Манчестере в 2003-м [тогда "Ювентус" проиграл "Милану" по пенальти]. С годами моя мотивация только повысилась. В 2015-м мы проиграли финал, когда "Барселона" была прижата к канатам. Мы пропустили практически на контратаке: Месси пробил по воротам, я отбил мяч, Суарес добил. Поражение по пенальти в 2003 году было очень болезненным, но тогда мне было всего 25, и я оставался спокоен, потому как был убежден, что впереди еще много побед. Это юношеский энтузиазм. Я был так близок к победе в том матче: миланцы не забили три пенальти. Два из них я отбил. Но странные вещи случаются. Значит, не было суждено. Значит, мы были недостаточно хороши. В конечном счете награду получает тот, кто больше ее заслуживает", - цитирует Буффона официальный сайт УЕФА.
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