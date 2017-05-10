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Серхио Рамос: футболисты "Реала" очень довольны Зиданом

Защитник "Реала" Серхио Рамос в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с "Атлетико" (первый матч - 3:0) похвалил наставника команды Зинедина Зидана.

"Зидан добивается того, чего почти никто не достигал. И нужно ценить это. Футболисты "Реала" очень довольны своим тренером. У нас все делается на высоком профессиональном уровне", - заявил Рамос.

Газета.ru
Теги: Рамос Зидан Реал
Сегодня, 11:50
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