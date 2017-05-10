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Диего Симеоне: "Атлетико" не сдастся, пока арбитр не даст финальный свисток

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что верит в своих игроков.

"Верим в себя, это наше оружие. Мы не будем менять нашу игру — знаем, на что способны.

Я уверен в своих игроках, думаю, все будет хорошо. "Атлетико" будет защищаться каждую минуту, создавать моменты в атаке. Все-таки "Реал" один из лучших клубов мира, наряду с "Барселоной" и "Баварией".

Мы гордимся тем, что пробились в полуфинал. Будет трудно, но "Атлетико" не сдастся, пока арбитр не даст финальный свисток", — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.

"Газета.ру"
Теги: Симеоне Атлетико Реал
Сегодня, 20:28
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№1 Написал: Егор Баторов (Сегодня, 21:24) #
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