Диего Симеоне: "Атлетико" не сдастся, пока арбитр не даст финальный свисток

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне в преддверии ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против "Реала" отметил, что верит в своих игроков."Верим в себя, это наше оружие. Мы не будем менять нашу игру — знаем, на что способны.Я уверен в своих игроках, думаю, все будет хорошо. "Атлетико" будет защищаться каждую минуту, создавать моменты в атаке. Все-таки "Реал" один из лучших клубов мира, наряду с "Барселоной" и "Баварией".Мы гордимся тем, что пробились в полуфинал. Будет трудно, но "Атлетико" не сдастся, пока арбитр не даст финальный свисток", — цитирует официальный сайт УЕФА Симеоне.