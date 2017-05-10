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Сергей Алейников: то, что "Ювентус" прошел "Барселону", не даёт никакого преимущество туринцам в финале ЛЧ

Экс-полузащитник "Ювентуса" Сергей Алейников оценил шансы туринской команды на победу в финале Лиги чемпионов.

"Как всегда в финале команды стартуют с одинаковыми шансами — 50 на 50. Все решится на поле в Кардиффе. То, что "Ювентус" прошел "Барселону" в плей-офф, не делает никакого преимущество туринцам. Финал — есть финал, здесь все аннулируется, и остаются только две команды, которые встречаются в решающем матче. Все, что было до этого финала, осталось в прошлом. Пройденные "Ювентусом" "Барселона" или "Монако" уже не будут браться в расчет", — цитирует Алейникова "Спорт День за Днем".
Теги: Ювентус Барселона
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