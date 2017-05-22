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Пауло Дибала: у "Ювентуса" с "Реалом" равные шансы победить в Лиге чемпионов

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала заявил, что клуб имеет равные шансы с "Реалом" стать победителем Лиги чемпионов.

"Ювентус" в последние годы доказал, что мы не хуже ведущих европейских клубов. У нас с "Реалом" равные шансы победить в Лиге чемпионов.

Обе команды добрались до финала, обыграв достаточно серьезных соперников. Мы действительно хотим завоевать этот трофей для всех болельщиков", — приводит слова Дибалы Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 00:22
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