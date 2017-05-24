"Реал" сыграет финал Лиги чемпионов в фиолетовой форме (фото)

AS опубликовал фотографии формы, в которой "Реал" проведёт финальный матч Лиги чемпионов в Кардиффе. Соперник мадридцев выйдет на поле в традиционных чёрно-белых футболках, тогда как команда Зидана сыграет в фиолетовой форме.