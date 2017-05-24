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"Реал" сыграет финал Лиги чемпионов в фиолетовой форме (фото)

AS опубликовал фотографии формы, в которой "Реал" проведёт финальный матч Лиги чемпионов в Кардиффе. Соперник мадридцев выйдет на поле в традиционных чёрно-белых футболках, тогда как команда Зидана сыграет в фиолетовой форме.

Теги: Реал Ювентус Фото
Сегодня, 21:15
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№1 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Форма для отсоса хороша. Капель, спорить бесполезно, сегодня твои сливочные ... только сливки итальян с куя и будут лизать.))) А Рональду при этом ещё наверное и плеваться демонстративно.
Forca Italia!!!


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