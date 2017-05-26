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Виталий Кличко: Киев достойно проведёт финал Лиги чемпионов

Мэр Киева Виталий Кличко уверен, что столица Украины сможет провести финал Лиги чемпионов в 2018 году на достойном уровне.

"Мы сформируем команду, рабочую группу. И те вопросы, которые нам нужно решить, мы за год сделаем. У нас есть все возможности, сильная команда, вся инфраструктура", – приводит слова Кличко football24.ua.
Вчера, 22:13
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(4)
№3 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:35) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sokrates
Мы сформируем команду
У нас есть все возможности, сильная команда

smirk Так сформируешь или уже есть?

зачем же так жестоко с ним? smile
инвалидов на голову...на них давить ахах


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Sokrates С-Петербург (Вчера, 23:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Мы сформируем команду
У нас есть все возможности, сильная команда

smirk Так сформируешь или уже есть?
Регистрация: 8.09.2012
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Вчера, 22:48) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Кличко - гей!
Регистрация: 31.05.2016
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