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Дмитрий Черышев: в финале ЛЧ будет противостояние двух разных стилей
Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев, выступавший за ряд испанских клубов заявил, что ему не хочется сравнивать нынешний финал Лиги чемпионов с предыдущим в исполнении туринского "Ювентуса" и мадридского "Реала", но он ждет противостояния двух стилей игры в матче этих команд.
"Жду от финала Лиги чемпионов интересной игры и интересного противостояния. Не боюсь, что в какой-то степени он может получиться осторожным. Мне будет очень интересно наблюдать за противостоянием двух разных стилей. И совсем не хочется сравнивать нынешний финал с предыдущим финалом Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом", сейчас это совсем другие команды. И в этом финале стоит просто наслаждаться футболом", - сказал Черышев "Р-Спорт".
"Жду от финала Лиги чемпионов интересной игры и интересного противостояния. Не боюсь, что в какой-то степени он может получиться осторожным. Мне будет очень интересно наблюдать за противостоянием двух разных стилей. И совсем не хочется сравнивать нынешний финал с предыдущим финалом Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом", сейчас это совсем другие команды. И в этом финале стоит просто наслаждаться футболом", - сказал Черышев "Р-Спорт".
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