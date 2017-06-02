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Дмитрий Черышев: в финале ЛЧ будет противостояние двух разных стилей

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев, выступавший за ряд испанских клубов заявил, что ему не хочется сравнивать нынешний финал Лиги чемпионов с предыдущим в исполнении туринского "Ювентуса" и мадридского "Реала", но он ждет противостояния двух стилей игры в матче этих команд.

"Жду от финала Лиги чемпионов интересной игры и интересного противостояния. Не боюсь, что в какой-то степени он может получиться осторожным. Мне будет очень интересно наблюдать за противостоянием двух разных стилей. И совсем не хочется сравнивать нынешний финал с предыдущим финалом Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ювентусом", сейчас это совсем другие команды. И в этом финале стоит просто наслаждаться футболом", - сказал Черышев "Р-Спорт".
Теги: Черышев Реал Ювентус
Сегодня, 21:32
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