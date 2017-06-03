Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Валерий Карпин: российским болельщикам смотреть Лигу чемпионов не дают жены

Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин рассказал, что влияет на рейтинги спортивных программ.

Карпин сообщил, что трансляция первого тайма матча Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" заняла долю порядка 8 %, а второго – уже 13 %. Причина в том, что во время первой половины матча на Первом канале шёл сериал "Мурка".

"Командуют у нас женщины. Сериал закончился, жены пошли умываться и спать, а мужья, наконец, включили футбол", – цитирует Карпина "Фонтанка".

Карпин заявил, что по качеству показа спортивных трансляций Россия не отстает от Европы, а вот качество внутренних турниров оставляет желать лучшего.
Теги: Карпин
Сегодня, 15:34
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:46) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: zenit_53
и причем здесь жены?

Даже если один, ну посади бабу к телеку, а сам на компе смотри.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:41) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
smile он что бредин да уже 90 процентов, а может и больше у каждой семьи по два телевизора и причем здесь жены?
Регистрация: 20.10.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.