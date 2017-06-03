Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:58
Джанлуиджи Буффон: "Золотой мяч" порадовал бы меня, но самое важное – это победа в Лиге чемпионов
Джанлуиджи Буффон: "Золотой мяч" порадовал бы меня, но самое важное – это победа в Лиге чемпионов
12:59
Сергей Фурсенко: основная задача перед Манчини - "Зенит" должен показывать зрительский футбол (21)
Сергей Фурсенко: основная задача перед Манчини - "Зенит" должен показывать зрительский футбол (21)
12:13
Ги Ру: мы, французы - расисты, Бензема критикуют только за то, что он не поет "Марсельезу" (5)
Ги Ру: мы, французы - расисты, Бензема критикуют только за то, что он не поет "Марсельезу" (5)
11:59
Андрей Шевченко: хотелось бы, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл Лигу чемпионов (1)
Андрей Шевченко: хотелось бы, чтобы такой великий футболист, как Буффон, выиграл Лигу чемпионов (1)
11:26
Александр Беленов: приезд такого большого человека, как Мутко, вызывает положительные эмоции (1)
Александр Беленов: приезд такого большого человека, как Мутко, вызывает положительные эмоции (1)
10:54
Дрис Мертенс: зачем переходить в "Барселону"? Чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу?
Дрис Мертенс: зачем переходить в "Барселону"? Чтобы выходить на замену Неймару, Месси и Суаресу?
Вчера 23:43
Мирча Луческу может возглавить ПАОК (14)
Мирча Луческу может возглавить ПАОК (14)
Вчера 23:43
Рамазан Абдулатипов: состав "Анжи" должен формироваться преимущественно из уроженцев Дагестана (1)
Рамазан Абдулатипов: состав "Анжи" должен формироваться преимущественно из уроженцев Дагестана (1)
Валерий Карпин: российским болельщикам смотреть Лигу чемпионов не дают жены
Главный редактор футбольных трансляций "Матч ТВ" Валерий Карпин рассказал, что влияет на рейтинги спортивных программ.
Карпин сообщил, что трансляция первого тайма матча Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" заняла долю порядка 8 %, а второго – уже 13 %. Причина в том, что во время первой половины матча на Первом канале шёл сериал "Мурка".
"Командуют у нас женщины. Сериал закончился, жены пошли умываться и спать, а мужья, наконец, включили футбол", – цитирует Карпина "Фонтанка".
Карпин заявил, что по качеству показа спортивных трансляций Россия не отстает от Европы, а вот качество внутренних турниров оставляет желать лучшего.
Карпин сообщил, что трансляция первого тайма матча Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" заняла долю порядка 8 %, а второго – уже 13 %. Причина в том, что во время первой половины матча на Первом канале шёл сериал "Мурка".
"Командуют у нас женщины. Сериал закончился, жены пошли умываться и спать, а мужья, наконец, включили футбол", – цитирует Карпина "Фонтанка".
Карпин заявил, что по качеству показа спортивных трансляций Россия не отстает от Европы, а вот качество внутренних турниров оставляет желать лучшего.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.