Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Хохлов: хочется, чтобы Буффон сыграл на ноль и выиграл Лигу чемпионов

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов в преддверии финального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" признался, что будет поддерживать туринцев.

"Хотелось бы увидеть хорошую игру прежде всего. Это нам, скорее всего, обеспечено. Думаю, больше будет владеть мячом "Реал", а "Ювентус" сделает упор на оборону. Хочется посмотреть, как итальянский клуб будет контратаковать, а испанцы искать лазейки для завершения атак. На чьей стороне мои симпатии в тренерском противостоянии? Они на стороне Зидана, который мне всегда нравился как игрок. У него неплохо началась тренерская карьера, поэтому я ему симпатизирую. А если говорить о команде, то я на стороне "Ювентуса". Хочется, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов и сыграл на ноль", - цитирует Хохлова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хохлов Буффон Ювентус Реал
Сегодня, 20:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.