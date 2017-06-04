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Клаудио Маркизио: "Реал" заслуживает признания за игру в финале Лиги чемпионов
Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио прокомментировал поражения своей команды в финале Лиги чемпионов от "Реала" (1:4).
"Я не буду описывать то чувство сожаления, которое мы испытываем сейчас, как и наши болельщики, которые следовали за нами в любую точку мира. Наши соперники заслуживают признания за ту игру, которую показали в финале.
Мы заслуживаем аплодисментов за этот сезон, полный эмоций и значительных моментов, напряженный, подобно сегодняшнему матчу, пусть он и не закончился так, как мы надеялись. Мы начинаем все заново. Это наш девиз сейчас, мы начинаем, чтобы стать лучше, чтобы продолжать мечтать, чтобы достичь еще более значимых целей. До конца, вперед "Ювентус", - написал Маркизио в инстаграме.
"Я не буду описывать то чувство сожаления, которое мы испытываем сейчас, как и наши болельщики, которые следовали за нами в любую точку мира. Наши соперники заслуживают признания за ту игру, которую показали в финале.
Мы заслуживаем аплодисментов за этот сезон, полный эмоций и значительных моментов, напряженный, подобно сегодняшнему матчу, пусть он и не закончился так, как мы надеялись. Мы начинаем все заново. Это наш девиз сейчас, мы начинаем, чтобы стать лучше, чтобы продолжать мечтать, чтобы достичь еще более значимых целей. До конца, вперед "Ювентус", - написал Маркизио в инстаграме.
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