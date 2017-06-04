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Александр Самедов: честно, я расстроился, потому что болел за "Ювентус"

Полузащитник сборной России Александр Самедов на пресс-конференции в преддверии контрольного матча со сборной Венгрии, который состоится в Будапеште 5 июня, признался, что в финале Лиги чемпионов болел за "Ювентус".

"Мы смотрели первый тайм финала Лиги чемпионов вместе, а второй уже кто где. Честно, я расстроился, потому что болел за "Ювентус". Но "Реал" стоит поздравить", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
Теги: Самедов Реал Ювентус
Сегодня, 18:15
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№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 18:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
А нах.ра ты за него болел? Любишь больше защиту, чем атаку?
Мои симпатии были на стороне Реала.
И он вполне закономерно опустил Юве.
У которого кроме легендарного Буффона и подающего надежды Дибалы - никого особо и нет.

А Реал - это звезды. Один только второй лучший игрок мира КР чего стоит.
Да и Зидан явно умнее тренера Ювентуса, который трусливо применил днищенскую тактику. По которой фактически не играет. То есть просто от страха в штаны наложил.

Я "ЗА" атакующий футбол. И он победил.

Я бы предпочел, конечно, Реал - Барса в финале, потому, что люблю атаку, но Барса сама виновата, что обо.ралась в игре с Юве.
Могли играть в финале с Реалом.

Впрочем, грех жаловаться: 5 мячей увидел, дубль КР, гол через себя, второй подряд выигранный ЛЧ, матч без косяков судей (красная на 83-й минуте при счете 1-3 - это уже просто мелкий косячок, Рамос, конечно, де.бил. Зачем позороиться так?)
Без пенальти. Без доп. времени.

Все по делу и уверенно. Реал на свежести и уверенности (в собственной непогрешимости) отыграл на равных первый тайм, а во втором включил 5-ю скорость и раздавил Ювентус.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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