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Александр Самедов: честно, я расстроился, потому что болел за "Ювентус"
Полузащитник сборной России Александр Самедов на пресс-конференции в преддверии контрольного матча со сборной Венгрии, который состоится в Будапеште 5 июня, признался, что в финале Лиги чемпионов болел за "Ювентус".
"Мы смотрели первый тайм финала Лиги чемпионов вместе, а второй уже кто где. Честно, я расстроился, потому что болел за "Ювентус". Но "Реал" стоит поздравить", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
"Мы смотрели первый тайм финала Лиги чемпионов вместе, а второй уже кто где. Честно, я расстроился, потому что болел за "Ювентус". Но "Реал" стоит поздравить", - цитирует Самедова "Чемпионат.сом".
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