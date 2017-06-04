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Анатолий Бышовец: Рамос как защитник и человек никогда не вызывал у меня симпатию
Заслуженный футболист и тренер СССР Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов "Ювентус" - "Реал".
"До матча симпатизировал "Ювентусу" и расценивал шансы команд как равные, учитывая, что "Ювентус" и в чемпионате Италии, и в последнем матче с "Монако" проводил игры на очень хорошем уровне. Что касается "Реала", то мне казалось, им будет сложно играть против туринцев, славящихся умением разрушать игровые связи. К сожалению, удача была на стороне "Реала".
Заслуга Зидана заключается в том, что он сумел подвести команду в оптимальном состоянии. "Реал" выглядел мобильнее. А главное, что выбранная им тактика и предложенные скорости оказались неожиданностью для "Ювентуса". Преимущество "сливочных" было и в индивидуальном мастерстве. Нельзя не отметить среднюю линию: Касемиро, Модрича, Иско. Они предопределили игру. Конечно же, ещё мастерство Роналду. То, что "Ювентус" просел во втором тайме, полностью заслуга игроков «Реала» и тренера.
Серхио Рамос как защитник и человек никогда не вызывал у меня симпатию. Его жестокость в борьбе, симуляции всегда оставляли мало позитивных эмоций. По самоотдаче и настрою этот игрок не умеет отделять жёсткость от жестокости и джентльменство от непорядочности. Момент с удалением предрешил всё для "Ювентуса".
После пропущенных мячей Аллегри не нашёл такого игрока в команде, который бы сумел перевести игру в необходимое направление, чтобы перехватить инициативу и навязать более активную игру на чужой половине поля. Поэтому заслуженная победа "Реала", хотя "Ювентус" не показал свою игру, но надо отдать должное, что к этому их вынудили мадридцы", - цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
"До матча симпатизировал "Ювентусу" и расценивал шансы команд как равные, учитывая, что "Ювентус" и в чемпионате Италии, и в последнем матче с "Монако" проводил игры на очень хорошем уровне. Что касается "Реала", то мне казалось, им будет сложно играть против туринцев, славящихся умением разрушать игровые связи. К сожалению, удача была на стороне "Реала".
Заслуга Зидана заключается в том, что он сумел подвести команду в оптимальном состоянии. "Реал" выглядел мобильнее. А главное, что выбранная им тактика и предложенные скорости оказались неожиданностью для "Ювентуса". Преимущество "сливочных" было и в индивидуальном мастерстве. Нельзя не отметить среднюю линию: Касемиро, Модрича, Иско. Они предопределили игру. Конечно же, ещё мастерство Роналду. То, что "Ювентус" просел во втором тайме, полностью заслуга игроков «Реала» и тренера.
Серхио Рамос как защитник и человек никогда не вызывал у меня симпатию. Его жестокость в борьбе, симуляции всегда оставляли мало позитивных эмоций. По самоотдаче и настрою этот игрок не умеет отделять жёсткость от жестокости и джентльменство от непорядочности. Момент с удалением предрешил всё для "Ювентуса".
После пропущенных мячей Аллегри не нашёл такого игрока в команде, который бы сумел перевести игру в необходимое направление, чтобы перехватить инициативу и навязать более активную игру на чужой половине поля. Поэтому заслуженная победа "Реала", хотя "Ювентус" не показал свою игру, но надо отдать должное, что к этому их вынудили мадридцы", - цитирует Бышовца "Чемпионат.сом".
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