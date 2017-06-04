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Юрий Семин: поступок Серхио Рамоса - часть игры
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал критиковать капитана "Реала" Серхио Рамоса за возможную симуляцию в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса" (4:1).
"Поступок Серхио Рамоса во втором тайме, после которого удалили Куадрадо, это – часть игры. Рамос сработал на команду. Неужели вы полагаете, что в таких матчах кто-то вспоминает о фэйр-плей? Здесь больше вопросов к арбитру, который находился рядом, но почему-то не разобрался", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
"Поступок Серхио Рамоса во втором тайме, после которого удалили Куадрадо, это – часть игры. Рамос сработал на команду. Неужели вы полагаете, что в таких матчах кто-то вспоминает о фэйр-плей? Здесь больше вопросов к арбитру, который находился рядом, но почему-то не разобрался", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
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