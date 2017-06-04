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Юрий Семин: поступок Серхио Рамоса - часть игры

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал критиковать капитана "Реала" Серхио Рамоса за возможную симуляцию в финале Лиги чемпионов против "Ювентуса" (4:1).

"Поступок Серхио Рамоса во втором тайме, после которого удалили Куадрадо, это – часть игры. Рамос сработал на команду. Неужели вы полагаете, что в таких матчах кто-то вспоминает о фэйр-плей? Здесь больше вопросов к арбитру, который находился рядом, но почему-то не разобрался", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".
Теги: Семин Рамос Реал Ювентус
Сегодня, 19:44
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№5 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 20:21) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Вот и смотрим и восторгаемся мы такими битвами балерин - привыкли! Того и гляди скоро тапочками начнут кидаться.
А как хочется что-то подобное Голландия -ФРГ ЧМ74 или Италия - Бразилия ЧМ82г
Регистрация: 3.06.2014
№4 Написал: Hitman (Сегодня, 20:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
потому что у Палыча Ари такое же резиновое изделие
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: язва (Сегодня, 20:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так могут поступить и поступают только питары


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"SHIGA". ЧЕМПИОНЫ ЧЕМПИОНЫ!! ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ!
Регистрация: 25.09.2016
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
а мне понравились слова Рио...он не смог бы потом смотреть в глаза сыну
у тебя то, Палыч, сын то взрослый, но это не повод оправдывать такое
да хоть финал ЧМ...да, результат запомнят, но подлости запоминаются не хуже


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 19:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Палыч такой же... Тока во всех матчах. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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