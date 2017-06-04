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Хосе Антонио Эспина: Касемиро очень вырос как футболист за этот сезон

Многолетний репортер мадридской спортивной газеты As Хосе Антонио Эспина поделился мнением об игре автора победного гола в финале Лиги чемпионов бразильца Касемиро.

"Меня совсем не удивило, что в решающий момент инициативу на себя взял Касемиро, забивший второй мяч. Бразилец уже забивал подобные голы издали в Лиге чемпионов против "Наполи" в 1/8 финала, да и в Примере уже отличался важными мячами. Касемиро очень вырос как футболист за этот сезон", - цитирует журналиста "Газета.ру".
Теги: Реал
Вчера, 23:12
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