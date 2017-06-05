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Валерий Чухрий: в 2002-м у нас на Манежной площади была похожая на Турин ситуация

Экс-глава московского представительства ФИФА Валерий Чухрий заявил, что давка в Турине во время финала Лиги чемпионов схожа с событиями на Манежной площади в 2002 году.

"Власти должны были подходить к вопросу организации показа финала Лиги чемпионов на городской площади более ответственно.

Вообще, итальянцы известны на всю Европу своей небрежностью, привычкой рассчитывать на «авось». Этим они довольно сильно напоминают нас — россиян. Эта черта очень близка нашему характеру. Причастные к организации этого мероприятия допустили преступную халатность. В 2002-м году у нас была похожая ситуация на Манежной площади. Инцидент известный, но, судя по происходящему, сделать стоящие организационные выводы никто не удосужился", - цитирует Чухрия "Газета.ру".
Сегодня, 01:44
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