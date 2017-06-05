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Давка в Турине во время финала Лиги чемпионов возникла из-за розыгрыша подростков

Давка в фан-зоне Турина во время просмотра финального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" возникла в результате неудачного розыгрыша подростков.

Подростки притворились террористами-смертниками, сообщает Football Italia. Полиция после анализа записей с камер видеонаблюдения определила двух молодых людей, один из которых поднял руки и начал что-то кричать. Сразу после этого люди стали разбегаться в разные стороны, что и вызвало давку.

"Газета.ру"
Сегодня, 02:15
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№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 02:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
вот дебилы...


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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