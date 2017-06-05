Семилетний ребёнок оказался в коме после давки в фан-зоне в Турине

Семилетний мальчик оказался в коме в результате давки, случившейся в фан-зоне Турина во время просмотра финального матча Лиги чемпионов "Ювентус" — "Реал" (1:4), сообщает A Bola.По информации издания, из пострадавших, количество которых превысило отметку в 1500 человек, восемь находятся в тяжёлом состоянии. В их числе семилетний мальчик, который продолжает находиться в коме. Ранее итальянские СМИ сообщали, что среди пострадавших в критическом состоянии находится и четырёхлетний ребёнок.По неподтверждённой информации, давка образовалась из-за того, что один из подростков взорвал петарду и крикнул о бомбе. Также причиной происшествия могло стать обрушение на тротуар металлических ворот.