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Восемь игроков "Реала" вошли в состав символической сборной Лиги чемпионов — 2016/17
УЕФА объявил состав символической команды розыгрыша Лиги чемпионов — 2016/17.
Отмечается, что в выборе участвовали технические наблюдатели УЕФА, а также эксперты организации. В число лучших попали восемь футболистов команды-победителя турнира — мадридского «Реала».
Символическая сборная Лиги чемпионов — 2016/17:
Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»);
Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Диего Годин («Атлетико»);
Полузащитники: Казимиро, Тони Крос, Лука Модрич, Иско (все – «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тимуе Бакайоко («Монако»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовский («Бавария»).
"Газета.ру"
Отмечается, что в выборе участвовали технические наблюдатели УЕФА, а также эксперты организации. В число лучших попали восемь футболистов команды-победителя турнира — мадридского «Реала».
Символическая сборная Лиги чемпионов — 2016/17:
Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»);
Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»), Диего Годин («Атлетико»);
Полузащитники: Казимиро, Тони Крос, Лука Модрич, Иско (все – «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тимуе Бакайоко («Монако»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовский («Бавария»).
"Газета.ру"
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