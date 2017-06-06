Дель Пьеро: "Ювентус" проиграл финал Лиги чемпионов по делу

Экс-форвард "Ювентуса" Алессандро дель Пьеро прокомментировал поражение своей бывшей команды от "Реала" в финале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба."В предыдущих финалах у "Ювентуса" были реальные шансы, где-то команде просто не повезло. Но на этот раз "Ювентус" проиграл финал Лиги чемпионов по делу. "Реал" — лучшая команда мира, они были готовы к этому матчу лучше, чем "Юве". "Реал" делает все без лишних забот там, где у остальных трясутся руки", — сказал дель Пьеро в эфире Sky Sport.