Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дель Пьеро: "Ювентус" проиграл финал Лиги чемпионов по делу

Экс-форвард "Ювентуса" Алессандро дель Пьеро прокомментировал поражение своей бывшей команды от "Реала" в финале Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу испанского клуба.

"В предыдущих финалах у "Ювентуса" были реальные шансы, где-то команде просто не повезло. Но на этот раз "Ювентус" проиграл финал Лиги чемпионов по делу. "Реал" — лучшая команда мира, они были готовы к этому матчу лучше, чем "Юве". "Реал" делает все без лишних забот там, где у остальных трясутся руки", — сказал дель Пьеро в эфире Sky Sport.

"Газета.ру"
Теги: Дель Пьеро Ювентус Реал
Сегодня, 04:55
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.