Владельцы абонементов смогут посетить все 3 матча ЦСКА в Лиге чемпионов по цене от 2100 рублей

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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ЦСКА объявил о старте продаж билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов-2017/18.
Продажа билетов на игры с "Манчестер Юнайтед" (27 сентября, 21:45), "Базелем" (18 октября, 21:45) и "Бенфикой" (22 ноября, 20:00) будет осуществляться в три этапа.
1-10 сентября. На первом этапе билеты продаются пакетом на три матча владельцам абонементов сезона-2017/18 по цене 2-й категории, то есть со скидкой. Выкупить свое место можно либо в кассах "ВЭБ Арены" при предъявлении абонемента и документа, удостоверяющего личность, либо онлайн (включая трибуну A).
Кроме того, каждый владелец абонемента может дополнительно приобрести до двух пакетов по стоимости 1-й категории (по техническим причинам это можно сделать исключительно в кассах "ВЭБ Арены").
Владельцы абонементов на трибуну A дополнительные два пакета смогут приобрести исключительно на трибуны S, K или C. Владельцы абонементов на трибуну S смогут приобрести свой и дополнительные пакеты исключительно на трибуну S.
11-19 сентября. Продажа пакетов на три матча осуществляется для всех желающих в кассах, онлайн и в магазине на Земляном валу по цене 1-й категории. Каждый желающий может приобрести до двух пакетов.
С 20 сентября. В случае наличия билетов после предыдущих этапов за неделю до матча с "Манчестер Юнайтед" стартует свободная продажа разовых билетов в кассах, онлайн и в магазине на Земляном валу. Каждый желающий сможет приобрести не более двух билетов.
Владельцы абонементов могут приобрести пакет из трех матчей по цене от 2100 рублей до 60 000 рублей (VIP).
ПФК ЦСКА
Продажа билетов на игры с "Манчестер Юнайтед" (27 сентября, 21:45), "Базелем" (18 октября, 21:45) и "Бенфикой" (22 ноября, 20:00) будет осуществляться в три этапа.
1-10 сентября. На первом этапе билеты продаются пакетом на три матча владельцам абонементов сезона-2017/18 по цене 2-й категории, то есть со скидкой. Выкупить свое место можно либо в кассах "ВЭБ Арены" при предъявлении абонемента и документа, удостоверяющего личность, либо онлайн (включая трибуну A).
Кроме того, каждый владелец абонемента может дополнительно приобрести до двух пакетов по стоимости 1-й категории (по техническим причинам это можно сделать исключительно в кассах "ВЭБ Арены").
Владельцы абонементов на трибуну A дополнительные два пакета смогут приобрести исключительно на трибуны S, K или C. Владельцы абонементов на трибуну S смогут приобрести свой и дополнительные пакеты исключительно на трибуну S.
11-19 сентября. Продажа пакетов на три матча осуществляется для всех желающих в кассах, онлайн и в магазине на Земляном валу по цене 1-й категории. Каждый желающий может приобрести до двух пакетов.
С 20 сентября. В случае наличия билетов после предыдущих этапов за неделю до матча с "Манчестер Юнайтед" стартует свободная продажа разовых билетов в кассах, онлайн и в магазине на Земляном валу. Каждый желающий сможет приобрести не более двух билетов.
Владельцы абонементов могут приобрести пакет из трех матчей по цене от 2100 рублей до 60 000 рублей (VIP).
ПФК ЦСКА
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