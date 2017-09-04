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Александр Жуков: из такой группы в Лиге чемпионов "Спартак" должен выходить

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мыслями о шансах московского "Спартака" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.

"Из такой группы в Лиге чемпионов "Спартак" должен выходить", - цитирует Жукова "Чемпионат.сом".

По итогам жеребьёвки Лиги чемпионов "Спартак" попал в группу Е, в которой сыграет с "Севильей", "Ливерпулем" и "Марибором". В первом туре москвичи на выезде сыграют с "Марибором" (13 сентября).
Теги: Спартак
Сегодня, 23:26
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 23:32) #
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Болеет за:
«Зенит»
Блин, вроде всегда Жуков был более-менее адекватным человеком, а тут... даже печально. Он что, член "секты"? Не знал.

Ну. если он имел в виду выход в Лигу Европы, то соглашусь...

Ливер и Севилья - однозначно явно сильнее спортога.
Регистрация: 24.09.2013
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