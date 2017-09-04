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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Жуков: из такой группы в Лиге чемпионов "Спартак" должен выходить
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков поделился мыслями о шансах московского "Спартака" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов в этом сезоне.
"Из такой группы в Лиге чемпионов "Спартак" должен выходить", - цитирует Жукова "Чемпионат.сом".
По итогам жеребьёвки Лиги чемпионов "Спартак" попал в группу Е, в которой сыграет с "Севильей", "Ливерпулем" и "Марибором". В первом туре москвичи на выезде сыграют с "Марибором" (13 сентября).
"Из такой группы в Лиге чемпионов "Спартак" должен выходить", - цитирует Жукова "Чемпионат.сом".
По итогам жеребьёвки Лиги чемпионов "Спартак" попал в группу Е, в которой сыграет с "Севильей", "Ливерпулем" и "Марибором". В первом туре москвичи на выезде сыграют с "Марибором" (13 сентября).
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