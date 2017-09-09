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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Около 200 болельщиков поддержат ЦСКА в гостевом матче против "Бенфики"
Около 200 болельщиков московского ЦСКА поддержат "красно-синих" в Лиссабоне на матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики", заявил руководитель отдела по работе с болельщиками армейского клуба Иван Уланов.
"Около 200 человек", - заявил Уланов, отвечая на вопрос об ожидаемом количестве армейских болельщиков на матче в Лиссабоне.
"Р-Спорт"
"Около 200 человек", - заявил Уланов, отвечая на вопрос об ожидаемом количестве армейских болельщиков на матче в Лиссабоне.
"Р-Спорт"
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