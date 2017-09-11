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Игорь Гамула: ЦСКА и "Спартак" не станут мальчиками для битья в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула поделился ожиданиями от выступления ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов.

"Лига чемпионов всегда непредсказуема. ЦСКА и "Спартак" должны выступить достойно. Хочется, чтобы обе команды вышли из своих групп. Если сравнивать два клуба, то в этой Лиге чемпионов "Спартак" выглядит предпочтительнее, у него больше шансов пройти в 1/8 финала. Команда Массимо Карреры неплохо смотрелась в последних матчах. Видно, что в каждой игре красно-белые прибавляют, поэтому в Лиге чемпионов мы увидим ещё более сильный "Спартак". Если футболисты сохранят настрой, то "Спартак" точно сможет выйти из группы.

Что касается ЦСКА, то команда уже шестой год подряд играет в главном еврокубке. Опыта у игроков не занимать, но только скамейка слишком короткая. Ну нельзя одним составом играть на три фронта! В чемпионате России результат нужен, в Кубке нужен, а теперь ещё и Лига чемпионов. Усталость обязательно скажется на футболистах. Глубины состава не хватает, понимаю это на примере "Ростова" в прошлом году. Нужно усиление "армейцам".

Уверен, что ЦСКА и "Спартак" не станут мальчиками для битья в этой Лиге чемпионов. Оба клуба хоть и имеют различные проблемы, но готовы сражаться и биться. Пожелаю удачи обоим нашим клубам", - цитирует Гамулу "Чемпионат.сом".
Теги: Гамула Спартак ЦСКА
Сегодня, 18:20
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Первые матчи уже покажут мэйнстрим.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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