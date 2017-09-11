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Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Александр Гришин: ЦСКА в матче с "Бенфикой" будет искать своё счастье в контратаках
Футболисты ЦСКА сделают ставку на контратаки в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики", считает главный тренер юношеской сборной России Александр Гришин, ранее возглавлявший молодежную команду армейцев.
"Здесь даже к гадалке не ходи, ЦСКА будет играть в пять защитников, от обороны и будет искать свое счастье в контратаках. Они даже в России большинство матчей так играют. Поэтому предугадать сюжет игры очень легко – "Бенфика" будет много атаковать за счет индивидуальных действий, а ЦСКА будет обороняться и убегать в быстрые атаки, пытаться что-то поймать в свободных зонах соперника. Игра сложится тяжело, "Бенфика" - быстрая команда, в ее составе молодые футболисты. Хотя у них очень много игроков покинули команду летом. Но домашнее поле и зрители, думаю, скажутся. "Бенфике" намного легче будет играть в этом матче, чем ЦСКА. Тем более, у армейцев была тяжелая игра с "Амкаром" и перелет, а затем перелет в Португалию, на восстановление времени было мало. Учитывая, что ребята в ЦСКА возрастные, им, естественно, будет тяжеловато", - цитирует Гришина "Р-Спорт".
"Здесь даже к гадалке не ходи, ЦСКА будет играть в пять защитников, от обороны и будет искать свое счастье в контратаках. Они даже в России большинство матчей так играют. Поэтому предугадать сюжет игры очень легко – "Бенфика" будет много атаковать за счет индивидуальных действий, а ЦСКА будет обороняться и убегать в быстрые атаки, пытаться что-то поймать в свободных зонах соперника. Игра сложится тяжело, "Бенфика" - быстрая команда, в ее составе молодые футболисты. Хотя у них очень много игроков покинули команду летом. Но домашнее поле и зрители, думаю, скажутся. "Бенфике" намного легче будет играть в этом матче, чем ЦСКА. Тем более, у армейцев была тяжелая игра с "Амкаром" и перелет, а затем перелет в Португалию, на восстановление времени было мало. Учитывая, что ребята в ЦСКА возрастные, им, естественно, будет тяжеловато", - цитирует Гришина "Р-Спорт".
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