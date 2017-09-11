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Михаил Грушевский: буду желать удачи не только ЦСКА, но и "Спартаку"

Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился ожиданиями от выступления ЦСКА и "Спартака" в Лиге чемпионов.

"Я буду желать удачи не только ЦСКА, но и "Спартаку", пусть и в неравной степени. Я не из тех злорадных болельщиков, который будет желать неудач на международной арене принципиальным соперникам. Красно-белые возвращаются в Лигу чемпионов, спустя пять лет, поэтому желаю им только успехов.

Что касается ЦСКА, то у "армейцев" каждый год была Лига чемпионов, но с весьма нерадушным результатом. Трудно будет и ЦСКА, и "Спартаку". Возможно, у красно-белых теоретически чуть больше шансов из-за того, что они были в первой корзине. Но у команды Карреры группа тоже не подарок. А ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов выступал лучше, чем в РФПЛ. Если за отправную точку взять домашний матч против "Янг Бойза", то я спокоен за выступление моей команды в главном европейском турнире.

"Спартаку" надо взять отсчёт со второго тайма матча против "Рубина". Оптимизм могут найти болельщики и той, и другой команды. Группы у обоих клубов примерно одинаковые. Вводные перед стартом получше у красно-белых, они не проходили квалификацию и имеют большую скамейку запасных. Но я буду надеяться, что европейскую компанию красно-синие завершат лучше "Спартака". Желаю удачи обеим командам", - цитирует Грушевского "Чемпионат.сом".
Теги: Грушевский ЦСКА Спартак
Сегодня, 20:27
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№2 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
МИХАИЛ ГРУШЕВСКИЙ: БУДУ ЖЕЛАТЬ УДАЧИ НЕ ТОЛЬКО ЦСКА, НО И "СПАРТАКУ"

Позиция болельщика российского футбола - желать победы ЛЮБОМУ российскому клубу на международной арене.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 21:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
вот-вот..и этот верно,товарищи!! expressionless


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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