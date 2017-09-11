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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Виктор Гончаренко: состав "Бенфики" в любом случае остаётся сильным
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой".
— "Бенфика" продала игроков на 130 миллионов евро. Это поможет ПФК ЦСКА?
— Как поможет? Деньгами? Не только в этом сезоне, но и в предыдущих, их состав покидали футболисты. Но не думаю, что это имеет отношение к завтрашней игре. Состав "Бенфики" в любом случае остаётся достаточно сильным.
— На игру не прилетел Кирилл Набабкин. Почему? И все ли из тех, кто прилетел, готовы на 100%?
— Все прилетевшие готовы завтра играть. Набабкина в силу обстоятельств вынуждены были оставить дома.
— Кого считаете самым опасным игроком в "Бенфике"?
— Жонас — опасный нападающий, забил много голов на старте сезона. Других нападающих тоже стоит отметить. У "Бенфики" достаточно быстрые фланги, продуктивно в центре поля действует Пицци. Мы хорошо изучили "Бенфику", вопрос в том, как мы сможем этим воспользоваться.
— Какие у вас ожидания от группы?
— Она достаточно сильная и ровная. Фаворитом является "Манчестер Юнайтед" — представитель АПЛ с мощным составом. Но мы, "Бенфика" и "Базель" поборемся между собой. Понятно, что для выхода из группы надо набирать очки как дома, так и на выезде.
— Тимур Жамалетдинов готов выйти в основе на матч Лиги чемпионов?
— Для молодых футболистов выйти с первых минут — большая ответственность. Но я не исключаю его появления в старте.
— Вы отметили сильные стороны "Бенфики", но согласны, что слабая их сторона — центр обороны, где постоянно меняется партнёр Луизао? Будет ли ставка на агрессивное начало?
— Не могу сказать, что у "Бенфики" есть проблемы с центром обороны. У них есть трудности, как и у любой команды, которые мы постараемся использовать. Как получится — увидим после матча. У них продуктивно работают опорные полузащитники, так что особых проблем с обороной нет.
— Общались ли с Леонидом Слуцким о "Бенфике", ведь его "Халл Сити" играл с ними товарищеский матч летом?
— Нет, не общались. Матчи Лиги чемпионов не идут ни в какое сравнение с товарищескими. После этой встречи у них был Суперкубок и несколько матчей чемпионата Португалии.
ПФК ЦСКА
— "Бенфика" продала игроков на 130 миллионов евро. Это поможет ПФК ЦСКА?
— Как поможет? Деньгами? Не только в этом сезоне, но и в предыдущих, их состав покидали футболисты. Но не думаю, что это имеет отношение к завтрашней игре. Состав "Бенфики" в любом случае остаётся достаточно сильным.
— На игру не прилетел Кирилл Набабкин. Почему? И все ли из тех, кто прилетел, готовы на 100%?
— Все прилетевшие готовы завтра играть. Набабкина в силу обстоятельств вынуждены были оставить дома.
— Кого считаете самым опасным игроком в "Бенфике"?
— Жонас — опасный нападающий, забил много голов на старте сезона. Других нападающих тоже стоит отметить. У "Бенфики" достаточно быстрые фланги, продуктивно в центре поля действует Пицци. Мы хорошо изучили "Бенфику", вопрос в том, как мы сможем этим воспользоваться.
— Какие у вас ожидания от группы?
— Она достаточно сильная и ровная. Фаворитом является "Манчестер Юнайтед" — представитель АПЛ с мощным составом. Но мы, "Бенфика" и "Базель" поборемся между собой. Понятно, что для выхода из группы надо набирать очки как дома, так и на выезде.
— Тимур Жамалетдинов готов выйти в основе на матч Лиги чемпионов?
— Для молодых футболистов выйти с первых минут — большая ответственность. Но я не исключаю его появления в старте.
— Вы отметили сильные стороны "Бенфики", но согласны, что слабая их сторона — центр обороны, где постоянно меняется партнёр Луизао? Будет ли ставка на агрессивное начало?
— Не могу сказать, что у "Бенфики" есть проблемы с центром обороны. У них есть трудности, как и у любой команды, которые мы постараемся использовать. Как получится — увидим после матча. У них продуктивно работают опорные полузащитники, так что особых проблем с обороной нет.
— Общались ли с Леонидом Слуцким о "Бенфике", ведь его "Халл Сити" играл с ними товарищеский матч летом?
— Нет, не общались. Матчи Лиги чемпионов не идут ни в какое сравнение с товарищескими. После этой встречи у них был Суперкубок и несколько матчей чемпионата Португалии.
ПФК ЦСКА
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