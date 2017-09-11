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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Руй Витория: ЦСКА? Не уверен, что смог бы работать в таких условиях
Главный тренер "Бенфики" Руй Витория в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА подчеркнул, что команда рассчитывает одержать победу.
"Конечно, ЦСКА очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка.
ЦСКА никем не усилился этим летом, и смог бы я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера армейцев, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично", - цитирует Виторию "Спорт-Экспресс".
"Конечно, ЦСКА очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка.
ЦСКА никем не усилился этим летом, и смог бы я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера армейцев, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично", - цитирует Виторию "Спорт-Экспресс".
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