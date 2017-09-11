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Руй Витория: ЦСКА? Не уверен, что смог бы работать в таких условиях

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА подчеркнул, что команда рассчитывает одержать победу.

"Конечно, ЦСКА очень серьезный соперник. Мы его уважаем, но в то же время не намерены отходить от своего стиля игры и рассчитываем взять дома три очка.

ЦСКА никем не усилился этим летом, и смог бы я работать в таких условиях? Не могу поставить себя на место главного тренера армейцев, это некорректно. В любом случае, даже без покупок ЦСКА выглядит очень прилично", - цитирует Виторию "Спорт-Экспресс".
Теги: Бенфика ЦСКА
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