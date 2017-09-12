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Максим Боков: ЦСКА будет играть с "Бенфикой" только на победу

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением о шансах армейцев в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой".

- Есть ли уверенность, что в первом матче группового этапа ЦСКА наберет очки?

- Скорее надежда, чем уверенность. ЦСКА проходит процесс омоложения. Это создает определенные проблемы, но одновременно делает большой шаг вперед в развитии. В ЦСКА остались качественные футболисты, которые уже почувствовали пороха Лиги чемпионов. Молодые игроки очень амбициозны. Им будет интересно пройти через опыт главного европейского турнира. Чего стоит ждать от "Бенфики"? Лиссабонцы всегда дома играют в атакующий футбол, не отсиживаются. Они точно не будут бояться ЦСКА, будут играть первым номером. Но это ожидаемо. Я, как сам бывший армеец, могу сказать, что все игроки ЦСКА выйдут на поле играть только на победу.

"Спорт день за днем"
Теги: Боков ЦСКА Бенфика
Сегодня, 01:24
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№1 Написал: oyster (Сегодня, 01:44) #
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Инсайд: Бенфика - ЦСКА точный счет 1:2
Регистрация: 27.01.2017
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