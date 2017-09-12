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Андре Алмейда: есть чёткое понимание, что необходимо сделать для победы над ЦСКА

Защитник "Бенфики" Андре Алмейда поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы воодушевлены, поскольку начинается большой турнир, в котором мечтает сыграть каждый. У нас ровная группа с серьезными командами, все находятся на одном уровне. Мы должны выходить сконцентрированными на каждую игру. Матч с ЦСКА будет трудным, но у нас есть чёткое понимание, что необходимо сделать для победы. Надеюсь, родные трибуны помогут", - цитирует Алмейду "Матч ТВ".
Теги: Бенфика ЦСКА
Сегодня, 02:22
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