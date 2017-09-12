Александр Толстиков: у "Бенфики" вижу серьезную проблему в центре защиты

Президент "Лейрии" Александр Толстиков отметил, что португальская пресса скептически относится к игре "Бенфики" на старте сезона.– Пресса к ней довольно скептически относится. Летом клуб покинул ряд футболистов, пришли новые исполнители. И пока игра команды очень разбалансирована.– "Бенфика" прилично действует в атаке, но допускает много ошибок в обороне, где хватает пробелов. Сказываются травмы. Пока только Луизау провел все пять матчей чемпионата, а вот его напарник по центру защиты постоянно меняется. И в этом вижу довольно серьезную проблему для хозяев в игре с армейцами.