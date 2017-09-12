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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Андрей Созин: ЦСКА сегодня проиграет в Лиссабоне
Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча группового этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА.
"ЦСКА сегодня проиграет в Лиссабоне, есть реальное положение дел. "Армейцы" решили задачу выхода в групповую стадию… Я очень хочу, чтобы ЦСКА сегодня победил, но они проиграют со счётом 0:2. Я смотрел игру команды Виктора Гончаренко против "Амкара" и наблюдал, как два молодых форварда Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов отскакивали от защитника пермской команды, как мячики теннисные. А "Бенфика" — один из лучших клубов из числа тех, кто работает на продажу. У них всё построено на успешном выступлении в Лиге чемпионов и последующей продаже игроков. Нашей команде не хватит атлетизма и скорости в сегодняшней игре", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
"ЦСКА сегодня проиграет в Лиссабоне, есть реальное положение дел. "Армейцы" решили задачу выхода в групповую стадию… Я очень хочу, чтобы ЦСКА сегодня победил, но они проиграют со счётом 0:2. Я смотрел игру команды Виктора Гончаренко против "Амкара" и наблюдал, как два молодых форварда Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов отскакивали от защитника пермской команды, как мячики теннисные. А "Бенфика" — один из лучших клубов из числа тех, кто работает на продажу. У них всё построено на успешном выступлении в Лиге чемпионов и последующей продаже игроков. Нашей команде не хватит атлетизма и скорости в сегодняшней игре", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
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