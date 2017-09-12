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Андрей Созин: ЦСКА сегодня проиграет в Лиссабоне

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился ожиданиями от сегодняшнего матча группового этапа Лиги чемпионов между "Бенфикой" и ЦСКА.

"ЦСКА сегодня проиграет в Лиссабоне, есть реальное положение дел. "Армейцы" решили задачу выхода в групповую стадию… Я очень хочу, чтобы ЦСКА сегодня победил, но они проиграют со счётом 0:2. Я смотрел игру команды Виктора Гончаренко против "Амкара" и наблюдал, как два молодых форварда Фёдор Чалов и Тимур Жамалетдинов отскакивали от защитника пермской команды, как мячики теннисные. А "Бенфика" — один из лучших клубов из числа тех, кто работает на продажу. У них всё построено на успешном выступлении в Лиге чемпионов и последующей продаже игроков. Нашей команде не хватит атлетизма и скорости в сегодняшней игре", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".
Теги: Созин ЦСКА Бенфика
Сегодня, 17:44
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№2 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:54) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Marlboro131994
Член комитета по этике grinning

ЧЛЕН
Регистрация: 29.10.2010
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 17:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Член комитета по этике grinning
Регистрация: 22.11.2009
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