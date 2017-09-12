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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: на "Марибор" выставим лучший состав
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что его команде придется непросто в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором".
– Вы изучали "Марибор", на кого он похож из российских команд?
– Это довольно серьезная команда, идет среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.
– Соперник играет в закрытый футбол, вы готовы к этому?
– Да, мы знаем, как играет "Марибор", внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру.
"Спорт-Экспресс"
– Вы изучали "Марибор", на кого он похож из российских команд?
– Это довольно серьезная команда, идет среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.
– Соперник играет в закрытый футбол, вы готовы к этому?
– Да, мы знаем, как играет "Марибор", внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру.
"Спорт-Экспресс"
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