Массимо Каррера: на "Марибор" выставим лучший состав

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что его команде придется непросто в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором".– Это довольно серьезная команда, идет среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.– Да, мы знаем, как играет "Марибор", внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру.