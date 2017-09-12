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Массимо Каррера: на "Марибор" выставим лучший состав

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал, что его команде придется непросто в матче группового турнира Лиги чемпионов с "Марибором".

– Вы изучали "Марибор", на кого он похож из российских команд?

– Это довольно серьезная команда, идет среди лидеров в Словении. У нее много титулов. Скажу так: нам будет непросто.

– Соперник играет в закрытый футбол, вы готовы к этому?

– Да, мы знаем, как играет "Марибор", внимательно его изучали, это будет трудный матч. Мы готовы выставить наш лучший состав и показать отличную игру.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак Марибор
Сегодня, 22:05
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