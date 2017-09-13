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Фанат "Селтика" попытался напасть на форварда "ПСЖ" Мбаппе

Во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Селтиком" и "ПСЖ" (0:5) один из болельщиков шотландской команды выбежал на поле и попытался напасть на игрока гостей Килиана Мбаппе.

Фанат почти достиг цели, однако его во время перехватили стюарды.

По данным BBC Sport, эпизод произошел после третьего мяча в ворота "Селтика", забитого Эдинсоном Кавани на 40-й минуте.

"Газета.ру"
Теги: Селтик ПСЖ Мбаппе
Сегодня, 02:04
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