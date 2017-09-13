Фанат "Селтика" попытался напасть на форварда "ПСЖ" Мбаппе

Во время матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Селтиком" и "ПСЖ" (0:5) один из болельщиков шотландской команды выбежал на поле и попытался напасть на игрока гостей Килиана Мбаппе.Фанат почти достиг цели, однако его во время перехватили стюарды.По данным BBC Sport, эпизод произошел после третьего мяча в ворота "Селтика", забитого Эдинсоном Кавани на 40-й минуте.