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Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет

Ветеран азербайджанского футбола Казбек Туаев по итогам матча групповой стадии Лиги чемпионов между "Челси" и "Карабахом" (6:0) высказал свое мнение.

"Несмотря на поражение я получил удовольствие от атмосферы Лиги чемпионов. Отрадно, что мы были частью этого праздника. Результат, конечно, несколько смазал общее впечатление, но фрагментами "Карабах" показывал неплохой футбол. Надо поработать над ошибками и исправить их в предстоящих играх ЛЧ, в которых, хотелось бы надеяться, игра будет цельной и более прогрессивной. Меня разочаровал российский комментатор, который, комментируя игру, заявил, что "Карабах" не соответствует уровню Лиги чемпионов. Пусть сначала займутся своими командами. Вчера ЦСКА случайно обыграл португальскую "Бенфику". Также пусть думают, о том, как сыграет их чемпион, московский "Спартак", который сегодня будет гостить у словенского "Марибора". Посмотрим, как "Спартак" сыграет с грандом европейского футбола", - цитирует Туаева azerisport.com.
Теги: Карабах ЦСКА Спартак
Сегодня, 16:06
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12
(5)
№12 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Алексей2010
Люди, подскажите пожалуйста. Ситуация такая.
Я был забанен на сайте 5 дней. Вчера бан закончился и я могу заходить на сайт. Однако, на форум не могу войти. Появляется надпись, что на форуме мой ник забанен.
Возможно ли такое и что делать?

Алеша, как же ты тут тогда пишешь? Эх....Алеша...Алеша...
Регистрация: 5.04.2017
№11 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 16:46) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
так собаку, помню, в частном доме у друга звали, на цепи сидел


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№10 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
пиши админам\модерам

Сегодня с утра отправил по эл. почте письмо. Ответа нет.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Алексей2010,
пиши админам\модерам


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 16:39) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Люди, подскажите пожалуйста. Ситуация такая.
Я был забанен на сайте 5 дней. Вчера бан закончился и я могу заходить на сайт. Однако, на форум не могу войти. Появляется надпись, что на форуме мой ник забанен.
Возможно ли такое и что делать?


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№7 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:15) #
  • +7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Обиделся на правду)Уверен их Карабах даже наш Амкар обыграть способен.Случайная команда в ЛЧ.Посмотрел бы что с ними один Промес сделал бы.Челси бесспорно гранд,но Карабах способен проиграть кому угодно.Это команда даже не групповой стадии ЛЕ.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№6 Написал: jarny (Сегодня, 16:14) #
  • +2
  •  (4)

аутист казбек опять отжигает....
Регистрация: 6.02.2009
№5 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:12) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
обидели мышку, написали в норку
наши комментаторы и своим то дифирамб не поют
и надо адекватно оценивать уровень чемпионатов
про бенфику - вы бы и случайно не выиграли
а вообще вью.."лучшая защита - это нападение" и "....в своем глазу бревна не замечает"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№4 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 16:12) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
коментатор этот случаем не свиней болеет ? smile

А похож на Орлова
Регистрация: 13.08.2009
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
  • +5
  •  (9)

Какой горячий этот Казбек, дай бог ему здоровья и дальше любоваться подобными успехами своей команды!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 16:10) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Волга НН»
Казбек он и в африке Казбек.
Регистрация: 28.12.2012
№1 Написал: Amirovich (Сегодня, 16:10) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
коментатор этот случаем не свиней болеет ? smile
Регистрация: 28.02.2015
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