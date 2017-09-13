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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет
Ветеран азербайджанского футбола Казбек Туаев по итогам матча групповой стадии Лиги чемпионов между "Челси" и "Карабахом" (6:0) высказал свое мнение.
"Несмотря на поражение я получил удовольствие от атмосферы Лиги чемпионов. Отрадно, что мы были частью этого праздника. Результат, конечно, несколько смазал общее впечатление, но фрагментами "Карабах" показывал неплохой футбол. Надо поработать над ошибками и исправить их в предстоящих играх ЛЧ, в которых, хотелось бы надеяться, игра будет цельной и более прогрессивной. Меня разочаровал российский комментатор, который, комментируя игру, заявил, что "Карабах" не соответствует уровню Лиги чемпионов. Пусть сначала займутся своими командами. Вчера ЦСКА случайно обыграл португальскую "Бенфику". Также пусть думают, о том, как сыграет их чемпион, московский "Спартак", который сегодня будет гостить у словенского "Марибора". Посмотрим, как "Спартак" сыграет с грандом европейского футбола", - цитирует Туаева azerisport.com.
"Несмотря на поражение я получил удовольствие от атмосферы Лиги чемпионов. Отрадно, что мы были частью этого праздника. Результат, конечно, несколько смазал общее впечатление, но фрагментами "Карабах" показывал неплохой футбол. Надо поработать над ошибками и исправить их в предстоящих играх ЛЧ, в которых, хотелось бы надеяться, игра будет цельной и более прогрессивной. Меня разочаровал российский комментатор, который, комментируя игру, заявил, что "Карабах" не соответствует уровню Лиги чемпионов. Пусть сначала займутся своими командами. Вчера ЦСКА случайно обыграл португальскую "Бенфику". Также пусть думают, о том, как сыграет их чемпион, московский "Спартак", который сегодня будет гостить у словенского "Марибора". Посмотрим, как "Спартак" сыграет с грандом европейского футбола", - цитирует Туаева azerisport.com.
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