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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Непомнящий: Оланаре провел лучший матч за ЦСКА
Бывший тренер ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал победу армейцев в первом туре группового этапа Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:1).
"Результат, конечно же, приятный. Признаться, предполагал, что ЦСКА с "Бенфикой", на выезде, сыграет вничью. Но команда сыграла очень хорошо. Что касается португальцев, то они действовали немного быстрее в начале матча, но это нормальные европейские скорости. В целом, игра ЦСКА порадовала: Оланаре, на мой взгляд, провел свой лучший матч за армейцев с точки зрения объема работы — именно такой игры от него все и ждали", - цитирует Непомнящего ФАН.
"Результат, конечно же, приятный. Признаться, предполагал, что ЦСКА с "Бенфикой", на выезде, сыграет вничью. Но команда сыграла очень хорошо. Что касается португальцев, то они действовали немного быстрее в начале матча, но это нормальные европейские скорости. В целом, игра ЦСКА порадовала: Оланаре, на мой взгляд, провел свой лучший матч за армейцев с точки зрения объема работы — именно такой игры от него все и ждали", - цитирует Непомнящего ФАН.
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