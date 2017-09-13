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Валерий Непомнящий: Оланаре провел лучший матч за ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Непомнящий прокомментировал победу армейцев в первом туре группового этапа Лиги чемпионов над "Бенфикой" (2:1).

"Результат, конечно же, приятный. Признаться, предполагал, что ЦСКА с "Бенфикой", на выезде, сыграет вничью. Но команда сыграла очень хорошо. Что касается португальцев, то они действовали немного быстрее в начале матча, но это нормальные европейские скорости. В целом, игра ЦСКА порадовала: Оланаре, на мой взгляд, провел свой лучший матч за армейцев с точки зрения объема работы — именно такой игры от него все и ждали", - цитирует Непомнящего ФАН.
Теги: Непомнящий Оланаре ЦСКА Бенфика
Сегодня, 16:11
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№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:41) #
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online

Цитата: tiki
тогда уж лучше взять легкоатлета-бегуна и пусть себе бегает изматывает соперников


Был уже, пришлось научить играть в командный футбол... laughing

PS А этого нужно, прежде всего, научить за мяч бороться без нарушения правил. Почему Витя-бразилец это умеет?
Регистрация: 26.01.2007
№5 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 16:40) #
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А ведь Гончар тоже отметил...
– Оцените действия Оланаре. Его замена была вынужденной или планировалась?

– И вынужденная, и запланированная. Это одна из лучших его игр за последнее время.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:30) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если это лучший матч,то что такое худший?Абсолютно нулевой.Одни фолы и никаких обострений.После травмы Оланаре как будто забил на футбол.Видно как тот же Витиньо пытается себя показать.Оланаре же все равно с кем отбывать номер на поле.С Бенфикой или Амкаром.КПД одинаковый.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:19) #
  • -2
  •  (4)

С экрана телевизора Оланаре, как Оланаре, чтобы понять каков он в игре нужно смотреть за его игрой на стадионе.
Цитата: FC VOLGA
А я на 100% с Ловчевым согласен по Оланаре.Это не футболист,а недоразумение какое то.
г-н Ловчев дилетант по сравнению с Непомнящим.
Хотя Непомнящий и не утверждает, что негритос показал выдающуюся игру, а лишь говорит, что парень был лучше, чем обычно.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:16) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
блин, если цель Оланаре была задалбливать защитников своими забегами (которых я не увидел) - то это он не тот вид спорта выбрал
тогда уж лучше взять легкоатлета-бегуна и пусть себе бегает изматывает соперников


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Волга НН»
А я на 100% с Ловчевым согласен по Оланаре.Это не футболист,а недоразумение какое то.
Регистрация: 28.12.2012
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