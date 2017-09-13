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Егор Титов: "Марибор" дома будет играть примерно так же, как "Рубин" против "Спартака"
Бывший капитан "Спартака" и сборной России Егор Титов поделился ожиданиями от ближайшее матча красно-белых в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором".
"Больная для меня тема. Смотрел матч "Спартак" — "Рубин", красно-белые первые тайм мучились. Думаю, что "Марибор" дома будет играть примерно так же, как "Рубин" против "Спартака". Конечно, матч дома и матч в гостях — разные вещи. Но дома "Спартак" толком не нашёл противоядия против игры "Рубина". Но это было дома. Возможно, на выезде Каррера попробует сыграть от обороны. Хотя для меня "Спартак" от обороны будет непонятным решением. Но если ситуация требует и нет ротации состава, то так нужно делать. Я согласен. Первый матч в Лиге чемпионов. Главное — результат. Решающую роль в "Спартаке" играет Промес. Каррера назвал его выдающимся специалистом. Но это опять же на уровне российской Премьер-лиги. Даже за сборную он выглядит совсем не так. Но здесь от него будут ждать голов. Я думаю, что "Спартак" может выиграть. Но будет очень сложный матч. Мало голов наверняка. "Марибор" будет играть предельно жёстко. Мне кажется, что ничьей не будет. В матче будет забит ровно один мяч. Скорее всего, забьёт "Спартак", но если вдруг "Марибор" забьёт первым, он может и удержать счёт", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
"Больная для меня тема. Смотрел матч "Спартак" — "Рубин", красно-белые первые тайм мучились. Думаю, что "Марибор" дома будет играть примерно так же, как "Рубин" против "Спартака". Конечно, матч дома и матч в гостях — разные вещи. Но дома "Спартак" толком не нашёл противоядия против игры "Рубина". Но это было дома. Возможно, на выезде Каррера попробует сыграть от обороны. Хотя для меня "Спартак" от обороны будет непонятным решением. Но если ситуация требует и нет ротации состава, то так нужно делать. Я согласен. Первый матч в Лиге чемпионов. Главное — результат. Решающую роль в "Спартаке" играет Промес. Каррера назвал его выдающимся специалистом. Но это опять же на уровне российской Премьер-лиги. Даже за сборную он выглядит совсем не так. Но здесь от него будут ждать голов. Я думаю, что "Спартак" может выиграть. Но будет очень сложный матч. Мало голов наверняка. "Марибор" будет играть предельно жёстко. Мне кажется, что ничьей не будет. В матче будет забит ровно один мяч. Скорее всего, забьёт "Спартак", но если вдруг "Марибор" забьёт первым, он может и удержать счёт", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
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