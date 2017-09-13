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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Андрей Бутенко: пенальти в ворота "Бенфики" не было – арбитр ошибся
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко оценил судейство в матче группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" — ЦСКА (1:2).
"Смотрел вчерашний матч "Бенфика" — ЦСКА, но в онлайне вместе с другими играми Лиги чемпионов. Показалось, что судья и правда, был благосклонен к российскому клубу. Я видел момент с пенальти в ворота "Бенфики". Рука – смешная.
Игрок держал свою руку прижатой к туловищу, она находилась в естественном положении. По повтору видно, что он пытался убрать её за спину. На мой взгляд, пенальти в ворота "Бенфики" не было, арбитр ошибся", — цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
"Смотрел вчерашний матч "Бенфика" — ЦСКА, но в онлайне вместе с другими играми Лиги чемпионов. Показалось, что судья и правда, был благосклонен к российскому клубу. Я видел момент с пенальти в ворота "Бенфики". Рука – смешная.
Игрок держал свою руку прижатой к туловищу, она находилась в естественном положении. По повтору видно, что он пытался убрать её за спину. На мой взгляд, пенальти в ворота "Бенфики" не было, арбитр ошибся", — цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
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