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Андрей Бутенко: пенальти в ворота "Бенфики" не было – арбитр ошибся

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко оценил судейство в матче группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" — ЦСКА (1:2).

"Смотрел вчерашний матч "Бенфика" — ЦСКА, но в онлайне вместе с другими играми Лиги чемпионов. Показалось, что судья и правда, был благосклонен к российскому клубу. Я видел момент с пенальти в ворота "Бенфики". Рука – смешная.

Игрок держал свою руку прижатой к туловищу, она находилась в естественном положении. По повтору видно, что он пытался убрать её за спину. На мой взгляд, пенальти в ворота "Бенфики" не было, арбитр ошибся", — цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
Теги: Бутенко ЦСКА Бенфика
Сегодня, 18:10
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(2)
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:21) #
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online

Цитата: Урал
наверно это только у нас,наш можно сказать главный судья,может сомневаться в правильности пенальти в пользу нашего же клуба...

Надеюсь,это было написано под влиянием плохого настроения.Все-таки надо себя уважать,в первую очередь.Судье надо сказать спасибо,не всегда же против России судить. А Бутенко абсолютно прав - у кого есть желание на сайте championat выложен этот эпизод и вывод однозначен - пенальти не было.
Регистрация: 20.03.2017
№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 18:20) #
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online

с друглй стороны мяч летел под штангу невидим для вратаря и игрок бенфики преградил ему путь ,да и рижатой рука не была...
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Поучи жену щи варить.
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:15) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
наверно это только у нас,наш можно сказать главный судья,может сомневаться в правильности пенальти в пользу нашего же клуба...


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Рождённый хрюкать,летать не может...5-1...со свиным рылом да в калашный ряд...
Регистрация: 9.01.2015
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