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Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком".

"Хотелось бы конечно, чтобы "Спартак" победил. Тем более соперник не самый сильный, как минимум надо надеяться на ничью. Вообще такого соперника надо обыгрывать, конечно. Тем более "армейцы" задали тон, обыграв команду гораздо серьёзнее. "Бенфика" команда из разряда экстра-класса. А если красно-белые проиграют "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить. Словенцы они вообще противные, вроде маленькая страна, а спорт на достаточно высоком уровне. Cборные бывшей Югославии — очень крепкие орешки в командных видах спорта. "Спартаку" главное не обделаться перед матчем, чтобы ноги не тряслись, без мандража выйти на матч, на кураже – тогда всё будет хорошо. А если выйдут с дрожащими коленями, то будет беда.

Мало кто в нынешнем "Спартаке" играл в Лиге чемпионов. Хотя если мы посмотрим на вчерашний состав ЦСКА, то там вообще половину состава дети составляли и выглядели достойно. Хотелось бы, чтобы закормленные деньгами звёзды спартаковские сыграли не хуже", - цитирует Червиченко "Чемпионат.сом".
Теги: Червиченко Спартак Марибор
Сегодня, 18:49
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11
(0)
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:23) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
"Спартаку" главное не обделаться перед матчем

и во время матча не абасраться


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:19) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Можно проиграть один матч,а потом выиграть все пять,один матч ничего не значит.
Регистрация: 12.02.2013
№9 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не идиот, а идиотище
Регистрация: 26.08.2010
№8 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 19:15) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
satisfied
Червиченко это сказал с ярко выраженным пренебрежением к спартаку, даже с какой-то брезгливостью. Обычно, так относятся к мелким, ничего не представляющем из себя людям, на которых никто не обращает внимание, и просто вынуждены, в силу жизненных обстоятельств, терпеть их.
Регистрация: 3.04.2016
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:14) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
прав Опарыш только в одном-
если
-ЕСЛИ- в сегодняшнем матче случится сюрпрайзмазафака- возвращаться в Россию им придётся лесами и болотами, избегая населённых пунктов и людных мест..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 19:01) #
  • -3
  •  (5)

"Бенфика" команда из разряда экстра-класса.
Это что, в одном ряду с "Реалом", "Барселоной", "Челси", "Баварией"???
Ростовский бандюк дал денег кореШ Шпонденту только для того, чтобы его "вумные мысли" напечатали, а его самого не забывали.
"Бенфика", по гейропейским меркам, просто "очень хорошая команда".
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 19:01) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если уж ""Бенфика" команда из разряда экстра-класса" то что про МЮ то говорить?! Бенфика как раз вчера ничего такого не показала...
Регистрация: 6.05.2009
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:01) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бенфика у него экстра класса , червяк в своем смешном репертуаре. Вчера цска сыграло так, что на остальные матчи никто не придет точно.Спартак посмотрим еще.
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:00) #
  • -2
  •  (2)

Не проиграет...Промес пообещал Глушакову!
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 18:55) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Андрюх, как скажешь laughing Сегодня эта туша будет топить за Марибор-не сомневайтесь...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: trent (Сегодня, 18:55) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
ну как же без жирного червя...упырь, сцука...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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