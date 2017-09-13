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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Гришин: приятно, что Жамалетдинов оправдывает надежды ЦСКА
Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился своим мнением о 20-летнем форварде столичного клуба Тимуре Жамалетдинове, гол которого принёс победу армейцам в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1).
"После вчерашней игры пообщаться с Жамалетдиновым не успел, а успел пообщаться с ним после игры с "Амкаром", когда он забил первый гол за ЦСКА. Поздравил его, приятно, что он оправдывает надежды и вторую игру подряд приносит победные очки. Это общий успех - на него работает вся команда. Каких-то особенностей характера у него я не заметил, а что касается родителей, они внесли большую лепту, что Тимур сейчас играет. В молодёжной команде мы практически со всеми родителями общались - они много в Тимура вложили, и он им отвечает взаимностью, играя и забивая за ЦСКА. 90 процентов заслуги в том, что он играет в составе армейцев - это его родители", - цитирует Гришина "Спорт FM".
"После вчерашней игры пообщаться с Жамалетдиновым не успел, а успел пообщаться с ним после игры с "Амкаром", когда он забил первый гол за ЦСКА. Поздравил его, приятно, что он оправдывает надежды и вторую игру подряд приносит победные очки. Это общий успех - на него работает вся команда. Каких-то особенностей характера у него я не заметил, а что касается родителей, они внесли большую лепту, что Тимур сейчас играет. В молодёжной команде мы практически со всеми родителями общались - они много в Тимура вложили, и он им отвечает взаимностью, играя и забивая за ЦСКА. 90 процентов заслуги в том, что он играет в составе армейцев - это его родители", - цитирует Гришина "Спорт FM".
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