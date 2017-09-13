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Фанаты "Марибора" и "Спартака" устроили массовую драку перед матчем

В центре Марибора перед матчем первого тура группового этапа Лиги чемпионов с участием местной одноимённой командой и московским "Спартаком" случилась массовая драка с участием болельщиков обеих команд, сообщает "Чемпионат.сом".

При потасовке фанатов использовались пиротехнические изделия. В ситуацию были вынуждены вмешаться местные сотрудники правопорядка.
Теги: Марибор Спартак
Сегодня, 20:36
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12
(1)
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Казачок-то засланный. Все-таки во времена отцов и дедов, - Динамо К. (да и прочих динам) и ЦСКА дружны были. Да и за рейтинг РФ как-то в Питере переживать принято.

да нет,ваш.истинный.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:07) #
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Цитата: Sergey Nasirov_2
grisha,
Ты хотел сказать зенитовского болельщика !? Хотя вас не так много ,но

Казачок-то засланный. Все-таки во времена отцов и дедов, - Динамо К. (да и прочих динам) и ЦСКА дружны были. Да и за рейтинг РФ как-то в Питере переживать принято.

Цитата: Antarsys
Кто победил-то в итоге? Наши, не наши, полиционеры?

Смешались в кучу кони, люди...
Регистрация: 12.11.2007
№10 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:02) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Antarsys
Кто победил-то в итоге? Наши, не наши, полиционеры?

шоу продолжается..
Регистрация: 27.08.2008
№9 Написал: Antarsys (Сегодня, 20:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну кто так новости пишет?
Кто победил-то в итоге? Наши, не наши, полиционеры?
Регистрация: 21.08.2017
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:57) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Цитата: Sergey Nasirov_2
grisha,
Ты хотел сказать зенитовского болельщика !? Хотя вас не так много ,но...

Не только "Зенитовского", хотя вас, конечно, больше, чем всех остальных вместе взятых - так же вам внушают?

ну, это лучше, чем чувак под газом, трущий про 15 миллионов мёртвых душ болельщиков зени..
так же вас зомбируют ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Словенцы собрали свой общак и в центре города решили померяться силушкой с кб,между сторонами быстренько встала полиция/конная/местный "омон" итд
Кб отзванивают словецам,но те не берут трубки(с)
Говорят к местным приехали друзья поляки из Вислы
К нашим-сербы.
Взято с оф сайта


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№6 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 20:54) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
grisha,
Ты хотел сказать зенитовского болельщика !? Хотя вас не так много ,но...

Не только "Зенитовского", хотя вас, конечно, больше, чем всех остальных вместе взятых - так же вам внушают?
Регистрация: 22.02.2013
№5 Написал: trent (Сегодня, 20:47) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Вперёд, Марибор - только начищенные свинячьи рыла радуют российского болельщика !!!

Вардар - вперёд, дави ссаных, вонючих бомжей!!


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:45) #
  • -6
  •  (10)

grisha,
Ты хотел сказать зенитовского болельщика !? Хотя вас не так много ,но...
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:43) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
на сколько я знаю, нашим местное руководство предоставило отдельную улицу, по которой наши прошли шествием до стадика, никого не трогали, но местным болелам это не понравилось и они начали провоцировать, ну а наши чё, в ответ их защелили всех, нормас короче


с параллельного ресурса.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 20:43) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
вообще то местные подрались с мусорами, зачем сюда наших приписали ?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№1 Написал: grisha (Сегодня, 20:38) #
  • -11
  •  (25)
Болеет за:
«Зенит»
Вперёд, Марибор - только начищенные свинячьи рыла радуют российского болельщика !!!
Регистрация: 19.04.2017
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