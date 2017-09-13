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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Бубнов: "Спартаку" нужно серьезно отнестись к матчу против "Марибора".
Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов поделился ожиданиями от стартового матча московского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов против "Марибора".
"По "Марибору" у нас не так много информации. Большинство специалистов записывают его в аутсайдеры группы, но я считаю, "Спартаку" нужно очень серьёзно отнестись к предстоящему матчу. "Марибор" неплох в обороне, словенцы, как правило, здорово играют у себя дома, к тому же уровень их мотивации будет зашкаливать. Изначально "Спартак" для них – основной конкурент в борьбе за третье место, а поединок на своём поле – самый очевидный шанс заручиться перед ним преимуществом. "Спартаку" необходимо крайне внимательно сыграть в задней линии. За атаку красно-белых менее тревожно – даже без Зе Луиша в распоряжении Массимо Карреры есть широкий выбор исполнителей.
Понятно, что в идеале "Спартаку" бы выиграть. Но красно-белые давно не принимали участия в Лиге чемпионов, вдобавок испытывали трудности на старте премьер-лиги. Поэтому, если "Спартак" не проиграет в Словении, выездная ничья станет хорошим результатом для первого матча", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"По "Марибору" у нас не так много информации. Большинство специалистов записывают его в аутсайдеры группы, но я считаю, "Спартаку" нужно очень серьёзно отнестись к предстоящему матчу. "Марибор" неплох в обороне, словенцы, как правило, здорово играют у себя дома, к тому же уровень их мотивации будет зашкаливать. Изначально "Спартак" для них – основной конкурент в борьбе за третье место, а поединок на своём поле – самый очевидный шанс заручиться перед ним преимуществом. "Спартаку" необходимо крайне внимательно сыграть в задней линии. За атаку красно-белых менее тревожно – даже без Зе Луиша в распоряжении Массимо Карреры есть широкий выбор исполнителей.
Понятно, что в идеале "Спартаку" бы выиграть. Но красно-белые давно не принимали участия в Лиге чемпионов, вдобавок испытывали трудности на старте премьер-лиги. Поэтому, если "Спартак" не проиграет в Словении, выездная ничья станет хорошим результатом для первого матча", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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