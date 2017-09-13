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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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20:12
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
Представители оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА проинспектировали тренировочные базы в Подмосковье
20:11
Игорь Колыванов: «Спартак» имеет в своем составе игроков мирового класса - он должен побеждать «Марибор» (4)
Игорь Колыванов: «Спартак» имеет в своем составе игроков мирового класса - он должен побеждать «Марибор» (4)
18:49
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (16)
Андрей Червиченко: если "Спартак" проиграет "Марибору", то на следующие матчи можно не выходить (16)
16:06
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (31)
Казбек Туаев: "Карабах" - не уровень Лиги чемпионов? Думайте о том, как ваш чемпион сегодня сыграет (31)
ЦСКА и "Спартак" уступают только "ПСЖ" по цене билетов на Лигу чемпионов
Испанская Marca составила рейтинг клубов по стоимости билетов на домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов. Возглавил его "ПСЖ", самый дорогой билет на матч которого с "Баварией" стоит 1492 евро.
Российский клубы ЦСКА и "Спартак", назначившие одинаковую максимальную цену 584 евро, поделили второе место. Следом расположились "Атлетико", "Барселона" и "Андерлехт". При этом не учтена отсутствующая информация о билетах на матчи "Бешикташа", "Фейеноорда", "Севильи" и "Карабаха". Самый дорогой билет на матч соперника ЦСКА "Манчестер Юнайтед" стоит 63 евро, а "Ливерпуля", с которым предстоит играть "Спартаку" – 59.
"Спорт-Экспресс"
Российский клубы ЦСКА и "Спартак", назначившие одинаковую максимальную цену 584 евро, поделили второе место. Следом расположились "Атлетико", "Барселона" и "Андерлехт". При этом не учтена отсутствующая информация о билетах на матчи "Бешикташа", "Фейеноорда", "Севильи" и "Карабаха". Самый дорогой билет на матч соперника ЦСКА "Манчестер Юнайтед" стоит 63 евро, а "Ливерпуля", с которым предстоит играть "Спартаку" – 59.
"Спорт-Экспресс"
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