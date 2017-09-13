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ЦСКА и "Спартак" уступают только "ПСЖ" по цене билетов на Лигу чемпионов

Испанская Marca составила рейтинг клубов по стоимости билетов на домашние матчи группового турнира Лиги чемпионов. Возглавил его "ПСЖ", самый дорогой билет на матч которого с "Баварией" стоит 1492 евро.

Российский клубы ЦСКА и "Спартак", назначившие одинаковую максимальную цену 584 евро, поделили второе место. Следом расположились "Атлетико", "Барселона" и "Андерлехт". При этом не учтена отсутствующая информация о билетах на матчи "Бешикташа", "Фейеноорда", "Севильи" и "Карабаха". Самый дорогой билет на матч соперника ЦСКА "Манчестер Юнайтед" стоит 63 евро, а "Ливерпуля", с которым предстоит играть "Спартаку" – 59.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 22:23
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№11 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 22:52) #
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online

ОДНО СЛОВО БЕЗ ПРИДЕЛ...СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В СТРАНЕ НИЖЕ ПЛИНТУСА...А ГИНЕРЫ И ФЕДУНЫ ...КОНЕЧНО СТРОЯТ СТАДИОНЫ....НО ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОСЕЩАТЬ СТАДИОНЫ...ЭТО ПРЕСТИЖ НА КОТОРЫЙ СМОТРИТ ВСЯ НОРМАЛЬНАЯ ЕВРОПА...А ТАК НЕ ДЕНЕГ НЕ ПРЕСТИЖА.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№10 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вот мы и в лидерах розыгрыша ЛЧ...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№9 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 22:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дорогой свиноеп нынче...
Регистрация: 28.01.2016
№8 Написал: METRo Химки (Сегодня, 22:47) #
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online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Батька
Так это вип а обычный билет около 1000 стоит 30 долларов !!

Правильно! С учётом того,что рубль обесценился в 2 раза,просто нереально ,чтобы цены на билеты были бы такими же,как в Европе!
Регистрация: 9.09.2013
№7 Написал: Еленна Влас Москва (Сегодня, 22:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Это при том, что мы живем в нищей стране с бедным населением, а в Европе высокий уровень жизни. И платим за низкокачественный футбол наших инвалидов


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Путин - х уйло!
Регистрация: 26.06.2017
№6 Написал: linesman Питер (Сегодня, 22:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Возмутительно всё это,конечно!


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В ж.пу цитаты!
Регистрация: 7.07.2008
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 22:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Народ у нас богатый, а евреи-хозяева клубов- - бедные. Так что все справедливо blush


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: Батька (Сегодня, 22:35) #
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online

Так это вип а обычный билет около 1000 стоит 30 долларов !!
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:32) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Ну это же вип трибуны и билеты туда. Значит у других клубов такая практика не принята.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 22:28) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это недоработка, скоро опередят.
Регистрация: 30.07.2014
№1 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:26) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
А куле мелочиться. У нас население богатое! Куда там немцам и англам всяким.
Регистрация: 23.08.2016
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