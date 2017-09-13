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Владислав Радимов: ЦСКА выглядел цельно на протяжении всей игры с "Бенфикой"

Координатор футбольных команд "Зенита" Владислав Радимов прокомментировал победу ЦСКА над "Бенфикой" (2:1) в первом матче группового турнира Лиги чемпионов.

"Думаю, немногие предрекали победу «армейцам» перед вчерашним матчем. С другой стороны, "Бенфика" сильно изменилась, это давало ЦСКА шанс. В репортаже перед игрой слышал, что португальцы лишись пятерых игроков стартового состава. Но это нисколько не принижает заслуг "армейцев". Победа над "Бенфикой" в выездном матче – это сильно.

Мне понравилась история существования схемы, по которой играет ЦСКА. Было много споров, мол, «армейцам» тяжело удаётся вскрывать насыщенную оборону соперников по чемпионату России. Но Гончаренко всё равно ничего не менял и, думаю, делал это сознательно. Тренер держал в уме именно Лигу чемпионов, где его наигранная схема теперь начинает приносить плоды. ЦСКА выглядел цельно на протяжении всей игры с "Бенфикой", - цитирует Радимова "Чемпионат.сом".
Теги: Радимов ЦСКА Бенфика
Вчера, 23:11
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№1 Написал: Хидя (Сегодня, 00:03) #
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не каждый судья от ГВК чемодан возьмет, так что больно будет конским падать, но это неизбежно
Регистрация: 13.03.2017
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