Массимо Каррера: "Спартак" не отнесся к "Марибору", как к "Ливерпулю"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что команде просто не хватило голов.– Нет, просто в некоторых матчах так бывает. Считаю, что выступили мы хорошо, просто не хватило голов.