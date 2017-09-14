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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Массимо Каррера: "Спартак" не отнесся к "Марибору", как к "Ливерпулю"
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что команде просто не хватило голов.
– Вы говорили, что уважаете "Марибор". Уважаете настолько, что отнеслись к нему, как к "Ливерпулю"?
– Нет, просто в некоторых матчах так бывает. Считаю, что выступили мы хорошо, просто не хватило голов.
"Спорт-Экспресс"
– Вы говорили, что уважаете "Марибор". Уважаете настолько, что отнеслись к нему, как к "Ливерпулю"?
– Нет, просто в некоторых матчах так бывает. Считаю, что выступили мы хорошо, просто не хватило голов.
"Спорт-Экспресс"
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