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Массимо Каррера: "Спартак" не отнесся к "Марибору", как к "Ливерпулю"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) подчеркнул, что команде просто не хватило голов.

– Вы говорили, что уважаете "Марибор". Уважаете настолько, что отнеслись к нему, как к "Ливерпулю"?

– Нет, просто в некоторых матчах так бывает. Считаю, что выступили мы хорошо, просто не хватило голов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак Марибор Ливерпуль
Сегодня, 02:23
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